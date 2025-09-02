Forj (BONDLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.875432$ 0.875432 $ 0.875432 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +0.27% Promjena cijene (7D) +2.86% Promjena cijene (7D) +2.86%

Forj (BONDLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONDLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONDLY je $ 0.875432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONDLY se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.27% u posljednjih 24 sata i +2.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forj (BONDLY)

Tržišna kapitalizacija $ 895.48K$ 895.48K $ 895.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 895.48K$ 895.48K $ 895.48K Količina u optjecaju 983.62M 983.62M 983.62M Ukupna količina 983,620,759.0000001 983,620,759.0000001 983,620,759.0000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forj je $ 895.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONDLY je 983.62M, s ukupnom količinom od 983620759.0000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 895.48K.