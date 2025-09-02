Više o BONDLY

Forj Cijena (BONDLY)

Neuvršten

1 BONDLY u USD cijena uživo:

$0.0009107
$0.0009107$0.0009107
+0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Forj (BONDLY)
Forj (BONDLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.875432
$ 0.875432$ 0.875432

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+0.27%

+2.86%

+2.86%

Forj (BONDLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONDLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONDLY je $ 0.875432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONDLY se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.27% u posljednjih 24 sata i +2.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forj (BONDLY)

$ 895.48K
$ 895.48K$ 895.48K

--
----

$ 895.48K
$ 895.48K$ 895.48K

983.62M
983.62M 983.62M

983,620,759.0000001
983,620,759.0000001 983,620,759.0000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forj je $ 895.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONDLY je 983.62M, s ukupnom količinom od 983620759.0000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 895.48K.

Forj (BONDLY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Forj u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Forj u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Forj u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Forj u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.27%
30 dana$ 0+26.67%
60 dana$ 0+36.07%
90 dana$ 0--

Što je Forj (BONDLY)

About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network

Resurs Forj (BONDLY)

Službena web-stranica

Forj Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Forj (BONDLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Forj (BONDLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Forj.

Provjerite Forj predviđanje cijene sada!

BONDLY u lokalnim valutama

Forj (BONDLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Forj (BONDLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONDLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Forj (BONDLY)

Koliko Forj (BONDLY) vrijedi danas?
Cijena BONDLY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BONDLY u USD?
Trenutačna cijena BONDLY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Forj?
Tržišna kapitalizacija za BONDLY je $ 895.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BONDLY?
Količina u optjecaju za BONDLY je 983.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONDLY?
BONDLY je postigao ATH cijenu od 0.875432 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONDLY?
BONDLY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BONDLY?
24-satni obujam trgovanja za BONDLY je -- USD.
Hoće li BONDLY još narasti ove godine?
BONDLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONDLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Forj (BONDLY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.