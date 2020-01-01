Forj (BONDLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Forj (BONDLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Forj (BONDLY) Informacije About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Službena web stranica: https://forj.network/ Kupi BONDLY odmah!

Forj (BONDLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Forj (BONDLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 890.98K $ 890.98K $ 890.98K Ukupna količina: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M Količina u optjecaju: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 890.98K $ 890.98K $ 890.98K Povijesni maksimum: $ 0.875432 $ 0.875432 $ 0.875432 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00090581 $ 0.00090581 $ 0.00090581 Saznajte više o cijeni Forj (BONDLY)

Forj (BONDLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Forj (BONDLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONDLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONDLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONDLY tokena, istražite BONDLY cijenu tokena uživo!

