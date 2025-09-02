Više o FLUT

Flute Logotip

Flute Cijena (FLUT)

Neuvršten

1 FLUT u USD cijena uživo:

$0.00012048
$0.00012048$0.00012048
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Flute (FLUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:37:54 (UTC+8)

Flute (FLUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.02%

+0.02%

Flute (FLUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLUT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flute (FLUT)

$ 926.73K
$ 926.73K$ 926.73K

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

7.69B
7.69B 7.69B

9,997,800,000.0
9,997,800,000.0 9,997,800,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flute je $ 926.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLUT je 7.69B, s ukupnom količinom od 9997800000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.

Flute (FLUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Flute u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Flute u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Flute u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Flute u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-0.17%
60 dana$ 0-0.59%
90 dana$ 0--

Što je Flute (FLUT)

FLUTE is a new ERC-20 token that aims to revolutionize the music industry by providing a decentralized platform for musicians and music lovers. Problem Statement The music industry has always been plagued by issues such as copyright infringement, lack of transparency in royalty distribution, and centralized control by large corporations. Musicians and artists often struggle to earn a fair income from their work, while music lovers are faced with limited options and high costs for accessing and enjoying their favorite tunes. Solution FLUTE token aims to solve these problems by creating a decentralized music ecosystem where artists and musicians can share their work and receive fair compensation, while music lovers can enjoy high-quality content at a lower cost.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Flute Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flute (FLUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flute (FLUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flute.

Provjerite Flute predviđanje cijene sada!

FLUT u lokalnim valutama

Flute (FLUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flute (FLUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flute (FLUT)

Koliko Flute (FLUT) vrijedi danas?
Cijena FLUT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLUT u USD?
Trenutačna cijena FLUT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flute?
Tržišna kapitalizacija za FLUT je $ 926.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLUT?
Količina u optjecaju za FLUT je 7.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLUT?
FLUT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLUT?
FLUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLUT?
24-satni obujam trgovanja za FLUT je -- USD.
Hoće li FLUT još narasti ove godine?
FLUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.