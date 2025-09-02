Flute (FLUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.02% Promjena cijene (7D) +0.02%

Flute (FLUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLUT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flute (FLUT)

Tržišna kapitalizacija $ 926.73K$ 926.73K $ 926.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju 7.69B 7.69B 7.69B Ukupna količina 9,997,800,000.0 9,997,800,000.0 9,997,800,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flute je $ 926.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLUT je 7.69B, s ukupnom količinom od 9997800000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.