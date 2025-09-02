flocoin (FLOCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.114809 $ 0.114809 $ 0.114809 24-satna najniža cijena $ 0.114994 $ 0.114994 $ 0.114994 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.114809$ 0.114809 $ 0.114809 24-satna najviša cijena $ 0.114994$ 0.114994 $ 0.114994 Najviša cijena ikada $ 0.795048$ 0.795048 $ 0.795048 Najniža cijena $ 0.114809$ 0.114809 $ 0.114809 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.09% Promjena cijene (7D) -25.97% Promjena cijene (7D) -25.97%

flocoin (FLOCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.11491. Tijekom protekla 24 sata, FLOCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.114809 i najviše cijene $ 0.114994, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOCO je $ 0.795048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.114809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOCO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -25.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu flocoin (FLOCO)

Tržišna kapitalizacija $ 100.36K$ 100.36K $ 100.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Količina u optjecaju 873.35K 873.35K 873.35K Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija flocoin je $ 100.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOCO je 873.35K, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.