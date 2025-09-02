flocoin Cijena (FLOCO)
flocoin (FLOCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.11491. Tijekom protekla 24 sata, FLOCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.114809 i najviše cijene $ 0.114994, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOCO je $ 0.795048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.114809.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOCO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -25.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija flocoin je $ 100.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOCO je 873.35K, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz flocoin u USD iznosila je $ +0.00010107.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz flocoin u USD iznosila je $ -0.0607270507.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz flocoin u USD iznosila je $ -0.0619777426.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz flocoin u USD iznosila je $ -0.15686172808138184.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00010107
|+0.09%
|30 dana
|$ -0.0607270507
|-52.84%
|60 dana
|$ -0.0619777426
|-53.93%
|90 dana
|$ -0.15686172808138184
|-57.71%
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
Razumijevanje tokenomike flocoin (FLOCO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLOCO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
