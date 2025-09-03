FlatQube (QUBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01177303 $ 0.01177303 $ 0.01177303 24-satna najniža cijena $ 0.01253951 $ 0.01253951 $ 0.01253951 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01177303$ 0.01177303 $ 0.01177303 24-satna najviša cijena $ 0.01253951$ 0.01253951 $ 0.01253951 Najviša cijena ikada $ 58.61$ 58.61 $ 58.61 Najniža cijena $ 0.00729171$ 0.00729171 $ 0.00729171 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -5.58% Promjena cijene (7D) -6.82% Promjena cijene (7D) -6.82%

FlatQube (QUBE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01183957. Tijekom protekla 24 sata, QUBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01177303 i najviše cijene $ 0.01253951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUBE je $ 58.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00729171.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUBE se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -5.58% u posljednjih 24 sata i -6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FlatQube (QUBE)

Tržišna kapitalizacija $ 32.36K$ 32.36K $ 32.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 176.43K$ 176.43K $ 176.43K Količina u optjecaju 2.74M 2.74M 2.74M Ukupna količina 14,937,900.295178 14,937,900.295178 14,937,900.295178

Trenutačna tržišna kapitalizacija FlatQube je $ 32.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUBE je 2.74M, s ukupnom količinom od 14937900.295178. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.43K.