Flame (FLAME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.605516$ 0.605516 $ 0.605516 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +6.39% Promjena cijene (1D) +5.58% Promjena cijene (7D) -34.21% Promjena cijene (7D) -34.21%

Flame (FLAME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLAMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLAME je $ 0.605516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLAME se promijenio za +6.39% u posljednjih sat vremena, +5.58% u posljednjih 24 sata i -34.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flame (FLAME)

Tržišna kapitalizacija $ 112.71K$ 112.71K $ 112.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 450.82K$ 450.82K $ 450.82K Količina u optjecaju 250.00M 250.00M 250.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flame je $ 112.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLAME je 250.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 450.82K.