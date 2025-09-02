FireStarter (FLAME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00357837 24-satna najniža cijena $ 0.00386888 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.31 Najniža cijena $ 0.00132264 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +0.84% Promjena cijene (7D) +56.98%

FireStarter (FLAME) cijena u stvarnom vremenu je $0.00379688. Tijekom protekla 24 sata, FLAMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00357837 i najviše cijene $ 0.00386888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLAME je $ 3.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00132264.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLAME se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.84% u posljednjih 24 sata i +56.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FireStarter (FLAME)

Tržišna kapitalizacija $ 259.96K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 379.46K Količina u optjecaju 68.36M Ukupna količina 99,778,075.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FireStarter je $ 259.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLAME je 68.36M, s ukupnom količinom od 99778075.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 379.46K.