FireStarter Logotip

FireStarter Cijena (FLAME)

Neuvršten

1 FLAME u USD cijena uživo:

$0.00379688
+0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena FireStarter (FLAME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:34:19 (UTC+8)

FireStarter (FLAME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00357837
24-satna najniža cijena
$ 0.00386888
24-satna najviša cijena

$ 0.00357837
$ 0.00386888
$ 3.31
$ 0.00132264
-0.04%

+0.84%

+56.98%

+56.98%

FireStarter (FLAME) cijena u stvarnom vremenu je $0.00379688. Tijekom protekla 24 sata, FLAMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00357837 i najviše cijene $ 0.00386888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLAME je $ 3.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00132264.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLAME se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +0.84% u posljednjih 24 sata i +56.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FireStarter (FLAME)

$ 259.96K
--
$ 379.46K
68.36M
99,778,075.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija FireStarter je $ 259.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLAME je 68.36M, s ukupnom količinom od 99778075.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 379.46K.

FireStarter (FLAME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FireStarter u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FireStarter u USD iznosila je $ +0.0009278002.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FireStarter u USD iznosila je $ +0.0009718676.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FireStarter u USD iznosila je $ -0.000331022376707083.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.84%
30 dana$ +0.0009278002+24.44%
60 dana$ +0.0009718676+25.60%
90 dana$ -0.000331022376707083-8.01%

Što je FireStarter (FLAME)

FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs FireStarter (FLAME)

Službena web-stranica

FireStarter Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FireStarter (FLAME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FireStarter (FLAME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FireStarter.

Provjerite FireStarter predviđanje cijene sada!

FLAME u lokalnim valutama

FireStarter (FLAME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FireStarter (FLAME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLAME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FireStarter (FLAME)

Koliko FireStarter (FLAME) vrijedi danas?
Cijena FLAME uživo u USD je 0.00379688 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLAME u USD?
Trenutačna cijena FLAME u USD je $ 0.00379688. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FireStarter?
Tržišna kapitalizacija za FLAME je $ 259.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLAME?
Količina u optjecaju za FLAME je 68.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLAME?
FLAME je postigao ATH cijenu od 3.31 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLAME?
FLAME je vidio ATL cijenu od 0.00132264 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLAME?
24-satni obujam trgovanja za FLAME je -- USD.
Hoće li FLAME još narasti ove godine?
FLAME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLAME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.