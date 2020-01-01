FireStarter (FLAME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FireStarter (FLAME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FireStarter (FLAME) Informacije FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Službena web stranica: https://firestarter.fi/

FireStarter (FLAME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FireStarter (FLAME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 266.29K $ 266.29K $ 266.29K Ukupna količina: $ 99.78M $ 99.78M $ 99.78M Količina u optjecaju: $ 68.36M $ 68.36M $ 68.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 388.70K $ 388.70K $ 388.70K Povijesni maksimum: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Povijesni minimum: $ 0.00132264 $ 0.00132264 $ 0.00132264 Trenutna cijena: $ 0.00388523 $ 0.00388523 $ 0.00388523 Saznajte više o cijeni FireStarter (FLAME)

FireStarter (FLAME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FireStarter (FLAME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLAME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLAME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLAME tokena, istražite FLAME cijenu tokena uživo!

