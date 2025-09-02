Ferrum Network (FRM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.969562$ 0.969562 $ 0.969562 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) +0.24% Promjena cijene (7D) -25.22% Promjena cijene (7D) -25.22%

Ferrum Network (FRM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRM je $ 0.969562, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRM se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -25.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ferrum Network (FRM)

Tržišna kapitalizacija $ 121.68K$ 121.68K $ 121.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 253.15K$ 253.15K $ 253.15K Količina u optjecaju 287.01M 287.01M 287.01M Ukupna količina 597,085,527.2790357 597,085,527.2790357 597,085,527.2790357

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ferrum Network je $ 121.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRM je 287.01M, s ukupnom količinom od 597085527.2790357. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 253.15K.