Više o FRM

FRM Informacije o cijeni

FRM Bijela knjiga

FRM Službena web stranica

FRM Tokenomija

FRM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ferrum Network Logotip

Ferrum Network Cijena (FRM)

Neuvršten

1 FRM u USD cijena uživo:

$0.00041597
$0.00041597$0.00041597
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ferrum Network (FRM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:54:02 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.969562
$ 0.969562$ 0.969562

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

+0.24%

-25.22%

-25.22%

Ferrum Network (FRM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRM je $ 0.969562, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRM se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -25.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ferrum Network (FRM)

$ 121.68K
$ 121.68K$ 121.68K

--
----

$ 253.15K
$ 253.15K$ 253.15K

287.01M
287.01M 287.01M

597,085,527.2790357
597,085,527.2790357 597,085,527.2790357

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ferrum Network je $ 121.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRM je 287.01M, s ukupnom količinom od 597085527.2790357. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 253.15K.

Ferrum Network (FRM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ferrum Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ferrum Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ferrum Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ferrum Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.24%
30 dana$ 0-19.28%
60 dana$ 0-2.88%
90 dana$ 0--

Što je Ferrum Network (FRM)

Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects. Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space. With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ferrum Network (FRM)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Ferrum Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ferrum Network (FRM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ferrum Network (FRM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ferrum Network.

Provjerite Ferrum Network predviđanje cijene sada!

FRM u lokalnim valutama

Ferrum Network (FRM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ferrum Network (FRM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ferrum Network (FRM)

Koliko Ferrum Network (FRM) vrijedi danas?
Cijena FRM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRM u USD?
Trenutačna cijena FRM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ferrum Network?
Tržišna kapitalizacija za FRM je $ 121.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRM?
Količina u optjecaju za FRM je 287.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRM?
FRM je postigao ATH cijenu od 0.969562 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRM?
FRM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRM?
24-satni obujam trgovanja za FRM je -- USD.
Hoće li FRM još narasti ove godine?
FRM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:54:02 (UTC+8)

Ferrum Network (FRM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.