FartGuy (FARTGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00056947$ 0.00056947 $ 0.00056947 Najniža cijena $ 0.00002106$ 0.00002106 $ 0.00002106 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.15% Promjena cijene (7D) +1.15%

FartGuy (FARTGUY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002668. Tijekom protekla 24 sata, FARTGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARTGUY je $ 0.00056947, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002106.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARTGUY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FartGuy (FARTGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Količina u optjecaju 783.84M 783.84M 783.84M Ukupna količina 783,838,665.079415 783,838,665.079415 783,838,665.079415

Trenutačna tržišna kapitalizacija FartGuy je $ 20.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FARTGUY je 783.84M, s ukupnom količinom od 783838665.079415. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.91K.