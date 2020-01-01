Fade Wallet Token (FWT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fade Wallet Token (FWT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fade Wallet Token (FWT) Informacije FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. Službena web stranica: https://fadewallet.io/ Kupi FWT odmah!

Fade Wallet Token (FWT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fade Wallet Token (FWT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.31K $ 65.31K $ 65.31K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 428.88M $ 428.88M $ 428.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 152.28K $ 152.28K $ 152.28K Povijesni maksimum: $ 0.02836263 $ 0.02836263 $ 0.02836263 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015224 $ 0.00015224 $ 0.00015224 Saznajte više o cijeni Fade Wallet Token (FWT)

Fade Wallet Token (FWT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fade Wallet Token (FWT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FWT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FWT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FWT tokena, istražite FWT cijenu tokena uživo!

FWT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FWT? Naša FWT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FWT predviđanje cijene tokena odmah!

