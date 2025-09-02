Više o FWT

Fade Wallet Token Logotip

Fade Wallet Token Cijena (FWT)

Neuvršten

1 FWT u USD cijena uživo:

$0.00017165
+1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Fade Wallet Token (FWT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:53:33 (UTC+8)

Fade Wallet Token (FWT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00016705
24-satna najniža cijena
$ 0.00017372
24-satna najviša cijena

$ 0.00016705
$ 0.00017372
$ 0.02836263
$ 0.00016312
-0.60%

+1.67%

-3.57%

-3.57%

Fade Wallet Token (FWT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00017165. Tijekom protekla 24 sata, FWTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00016705 i najviše cijene $ 0.00017372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FWT je $ 0.02836263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016312.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FWT se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fade Wallet Token (FWT)

$ 73.57K
--
$ 171.54K
428.88M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fade Wallet Token je $ 73.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FWT je 428.88M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.54K.

Fade Wallet Token (FWT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fade Wallet Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fade Wallet Token u USD iznosila je $ -0.0000536348.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fade Wallet Token u USD iznosila je $ -0.0000490705.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fade Wallet Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.67%
30 dana$ -0.0000536348-31.24%
60 dana$ -0.0000490705-28.58%
90 dana$ 0--

Što je Fade Wallet Token (FWT)

FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fade Wallet Token (FWT)

Službena web-stranica

Fade Wallet Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fade Wallet Token (FWT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fade Wallet Token (FWT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fade Wallet Token.

Provjerite Fade Wallet Token predviđanje cijene sada!

FWT u lokalnim valutama

Fade Wallet Token (FWT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fade Wallet Token (FWT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FWT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fade Wallet Token (FWT)

Koliko Fade Wallet Token (FWT) vrijedi danas?
Cijena FWT uživo u USD je 0.00017165 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FWT u USD?
Trenutačna cijena FWT u USD je $ 0.00017165. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fade Wallet Token?
Tržišna kapitalizacija za FWT je $ 73.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FWT?
Količina u optjecaju za FWT je 428.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FWT?
FWT je postigao ATH cijenu od 0.02836263 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FWT?
FWT je vidio ATL cijenu od 0.00016312 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FWT?
24-satni obujam trgovanja za FWT je -- USD.
Hoće li FWT još narasti ove godine?
FWT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FWT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Fade Wallet Token (FWT) Važna ažuriranja industrije

