Fade Wallet Token (FWT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00016705 $ 0.00016705 $ 0.00016705 24-satna najniža cijena $ 0.00017372 $ 0.00017372 $ 0.00017372 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00016705$ 0.00016705 $ 0.00016705 24-satna najviša cijena $ 0.00017372$ 0.00017372 $ 0.00017372 Najviša cijena ikada $ 0.02836263$ 0.02836263 $ 0.02836263 Najniža cijena $ 0.00016312$ 0.00016312 $ 0.00016312 Promjena cijene (1H) -0.60% Promjena cijene (1D) +1.67% Promjena cijene (7D) -3.57% Promjena cijene (7D) -3.57%

Fade Wallet Token (FWT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00017165. Tijekom protekla 24 sata, FWTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00016705 i najviše cijene $ 0.00017372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FWT je $ 0.02836263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016312.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FWT se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -3.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fade Wallet Token (FWT)

Tržišna kapitalizacija $ 73.57K$ 73.57K $ 73.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.54K$ 171.54K $ 171.54K Količina u optjecaju 428.88M 428.88M 428.88M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fade Wallet Token je $ 73.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FWT je 428.88M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.54K.