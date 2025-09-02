Factor (FCTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.050928 24-satna najviša cijena $ 0.051899 Najviša cijena ikada $ 0.755401 Najniža cijena $ 0.0487239 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -0.21% Promjena cijene (7D) -1.23%

Factor (FCTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.051397. Tijekom protekla 24 sata, FCTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050928 i najviše cijene $ 0.051899, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCTR je $ 0.755401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0487239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCTR se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Factor (FCTR)

Tržišna kapitalizacija $ 770.96K$ 770.96K $ 770.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Količina u optjecaju 15.00M 15.00M 15.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Factor je $ 770.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCTR je 15.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.14M.