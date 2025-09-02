Etho Protocol (ETHO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00104724 $ 0.00104724 $ 0.00104724 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00104724$ 0.00104724 $ 0.00104724 Najviša cijena ikada $ 0.302848$ 0.302848 $ 0.302848 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -17.87% Promjena cijene (7D) -12.23% Promjena cijene (7D) -12.23%

Etho Protocol (ETHO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETHOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104724, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHO je $ 0.302848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -17.87% u posljednjih 24 sata i -12.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Etho Protocol (ETHO)

Tržišna kapitalizacija $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.53K$ 66.53K $ 66.53K Količina u optjecaju 77.35M 77.35M 77.35M Ukupna količina 77,353,907.0 77,353,907.0 77,353,907.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etho Protocol je $ 66.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHO je 77.35M, s ukupnom količinom od 77353907.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.53K.