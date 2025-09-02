Više o ETHO

ETHO Informacije o cijeni

ETHO Bijela knjiga

ETHO Službena web stranica

ETHO Tokenomija

ETHO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Etho Protocol Logotip

Etho Protocol Cijena (ETHO)

Neuvršten

1 ETHO u USD cijena uživo:

$0.00086
$0.00086$0.00086
-17.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Etho Protocol (ETHO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:52:35 (UTC+8)

Etho Protocol (ETHO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00104724
$ 0.00104724$ 0.00104724
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104724
$ 0.00104724$ 0.00104724

$ 0.302848
$ 0.302848$ 0.302848

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-17.87%

-12.23%

-12.23%

Etho Protocol (ETHO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETHOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00104724, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHO je $ 0.302848, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -17.87% u posljednjih 24 sata i -12.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Etho Protocol (ETHO)

$ 66.52K
$ 66.52K$ 66.52K

--
----

$ 66.53K
$ 66.53K$ 66.53K

77.35M
77.35M 77.35M

77,353,907.0
77,353,907.0 77,353,907.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etho Protocol je $ 66.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHO je 77.35M, s ukupnom količinom od 77353907.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.53K.

Etho Protocol (ETHO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Etho Protocol u USD iznosila je $ -0.000187140809828299.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Etho Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Etho Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Etho Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000187140809828299-17.87%
30 dana$ 0-1.10%
60 dana$ 0-1.17%
90 dana$ 0--

Što je Etho Protocol (ETHO)

Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Etho Protocol (ETHO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Etho Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Etho Protocol (ETHO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Etho Protocol (ETHO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Etho Protocol.

Provjerite Etho Protocol predviđanje cijene sada!

ETHO u lokalnim valutama

Etho Protocol (ETHO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Etho Protocol (ETHO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Etho Protocol (ETHO)

Koliko Etho Protocol (ETHO) vrijedi danas?
Cijena ETHO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETHO u USD?
Trenutačna cijena ETHO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Etho Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ETHO je $ 66.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETHO?
Količina u optjecaju za ETHO je 77.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETHO?
ETHO je postigao ATH cijenu od 0.302848 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETHO?
ETHO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETHO?
24-satni obujam trgovanja za ETHO je -- USD.
Hoće li ETHO još narasti ove godine?
ETHO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETHO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:52:35 (UTC+8)

Etho Protocol (ETHO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.