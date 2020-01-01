Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethernity Cloud (ECLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethernity Cloud (ECLD) Informacije Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Službena web stranica: https://ethernity.cloud/

Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethernity Cloud (ECLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 370,43K $ 370,43K $ 370,43K Ukupna količina: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Količina u optjecaju: $ 529,38M $ 529,38M $ 529,38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 699,75K $ 699,75K $ 699,75K Povijesni maksimum: $ 0,07643 $ 0,07643 $ 0,07643 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0,00069975 $ 0,00069975 $ 0,00069975 Saznajte više o cijeni Ethernity Cloud (ECLD)

Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethernity Cloud (ECLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ECLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ECLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ECLD tokena, istražite ECLD cijenu tokena uživo!

ECLD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ECLD? Naša ECLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ECLD predviđanje cijene tokena odmah!

