Ethernity Cloud (ECLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.07643$ 0.07643 $ 0.07643 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.10% Promjena cijene (1D) +2.71% Promjena cijene (7D) -3.80% Promjena cijene (7D) -3.80%

Ethernity Cloud (ECLD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ECLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECLD je $ 0.07643, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECLD se promijenio za +2.10% u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i -3.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethernity Cloud (ECLD)

Tržišna kapitalizacija $ 398.99K$ 398.99K $ 398.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 753.69K$ 753.69K $ 753.69K Količina u optjecaju 529.38M 529.38M 529.38M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethernity Cloud je $ 398.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECLD je 529.38M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 753.69K.