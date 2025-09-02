Estee (ESTEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00002919$ 0.00002919 $ 0.00002919 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -13.82% Promjena cijene (1D) -2.92% Promjena cijene (7D) +2.15% Promjena cijene (7D) +2.15%

Estee (ESTEE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ESTEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ESTEE je $ 0.00002919, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ESTEE se promijenio za -13.82% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i +2.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Estee (ESTEE)

Tržišna kapitalizacija $ 285.91K$ 285.91K $ 285.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 285.91K$ 285.91K $ 285.91K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Estee je $ 285.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ESTEE je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 285.91K.