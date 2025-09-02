EquityPay (EQPAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01509943 $ 0.01509943 $ 0.01509943 24-satna najniža cijena $ 0.01611699 $ 0.01611699 $ 0.01611699 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01509943$ 0.01509943 $ 0.01509943 24-satna najviša cijena $ 0.01611699$ 0.01611699 $ 0.01611699 Najviša cijena ikada $ 0.59076$ 0.59076 $ 0.59076 Najniža cijena $ 0.00397447$ 0.00397447 $ 0.00397447 Promjena cijene (1H) +1.85% Promjena cijene (1D) -0.79% Promjena cijene (7D) -3.20% Promjena cijene (7D) -3.20%

EquityPay (EQPAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.01558065. Tijekom protekla 24 sata, EQPAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01509943 i najviše cijene $ 0.01611699, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EQPAY je $ 0.59076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00397447.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EQPAY se promijenio za +1.85% u posljednjih sat vremena, -0.79% u posljednjih 24 sata i -3.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EquityPay (EQPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 199.58K$ 199.58K $ 199.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 199.71K$ 199.71K $ 199.71K Količina u optjecaju 12.84M 12.84M 12.84M Ukupna količina 12,853,418.76 12,853,418.76 12,853,418.76

Trenutačna tržišna kapitalizacija EquityPay je $ 199.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EQPAY je 12.84M, s ukupnom količinom od 12853418.76. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 199.71K.