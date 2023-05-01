EquityPay (EQPAY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EquityPay (EQPAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EquityPay (EQPAY) Informacije EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked. Službena web stranica: https://equitypay.org/ Bijela knjiga: https://equitypay.org/wp-content/uploads/2023/05/EquityPay-Whitepaper-V2.pdf Kupi EQPAY odmah!

EquityPay (EQPAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EquityPay (EQPAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 189.06K $ 189.06K $ 189.06K Ukupna količina: $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M Količina u optjecaju: $ 12.86M $ 12.86M $ 12.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 189.10K $ 189.10K $ 189.10K Povijesni maksimum: $ 0.59076 $ 0.59076 $ 0.59076 Povijesni minimum: $ 0.00397447 $ 0.00397447 $ 0.00397447 Trenutna cijena: $ 0.01470634 $ 0.01470634 $ 0.01470634 Saznajte više o cijeni EquityPay (EQPAY)

EquityPay (EQPAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EquityPay (EQPAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EQPAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EQPAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EQPAY tokena, istražite EQPAY cijenu tokena uživo!

EQPAY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EQPAY? Naša EQPAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EQPAY predviđanje cijene tokena odmah!

