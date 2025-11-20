EPIC FAIL GUY Cijena danas

Trenutačna cijena EPIC FAIL GUY (EFG) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EFG u USD je -- po EFG.

EPIC FAIL GUY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,626.03, s količinom u optjecaju od 859.30M EFG. Tijekom posljednja 24 sata, EFG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, EFG se kretao -- u posljednjem satu i -8.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu EPIC FAIL GUY (EFG)

Tržišna kapitalizacija $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Količina u optjecaju 859.30M 859.30M 859.30M Ukupna količina 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Trenutačna tržišna kapitalizacija EPIC FAIL GUY je $ 8.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EFG je 859.30M, s ukupnom količinom od 859296669.9192874. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.63K.