ELYTRA (ELYTRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00025638 $ 0.00025638 $ 0.00025638 24-satna najniža cijena $ 0.00028462 $ 0.00028462 $ 0.00028462 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00025638$ 0.00025638 $ 0.00025638 24-satna najviša cijena $ 0.00028462$ 0.00028462 $ 0.00028462 Najviša cijena ikada $ 0.00109448$ 0.00109448 $ 0.00109448 Najniža cijena $ 0.00015835$ 0.00015835 $ 0.00015835 Promjena cijene (1H) -1.21% Promjena cijene (1D) -9.34% Promjena cijene (7D) -29.68% Promjena cijene (7D) -29.68%

ELYTRA (ELYTRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00025801. Tijekom protekla 24 sata, ELYTRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00025638 i najviše cijene $ 0.00028462, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELYTRA je $ 0.00109448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00015835.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELYTRA se promijenio za -1.21% u posljednjih sat vremena, -9.34% u posljednjih 24 sata i -29.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ELYTRA (ELYTRA)

Tržišna kapitalizacija $ 258.01K$ 258.01K $ 258.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 258.01K$ 258.01K $ 258.01K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ELYTRA je $ 258.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ELYTRA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.01K.