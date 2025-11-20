Eigenpie Cijena danas

Trenutačna cijena Eigenpie (EGP) danas je $ 0.328713, s promjenom od 16.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EGP u USD je $ 0.328713 po EGP.

Eigenpie trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,214,501, s količinom u optjecaju od 3.69M EGP. Tijekom posljednja 24 sata, EGP trgovao je između $ 0.281185 (niska) i $ 0.330473 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 9.68, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.212282.

U kratkoročnim performansama, EGP se kretao +1.10% u posljednjem satu i +10.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Eigenpie (EGP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Količina u optjecaju 3.69M 3.69M 3.69M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eigenpie je $ 1.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EGP je 3.69M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.29M.