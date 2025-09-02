Više o EFI

Efinity Logotip

Efinity Cijena (EFI)

Neuvršten

1 EFI u USD cijena uživo:

$0.139671
+1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Efinity (EFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:34:48 (UTC+8)

Efinity (EFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.130636
24-satna najniža cijena
$ 0.142684
24-satna najviša cijena

$ 0.130636
$ 0.142684
$ 3.15
$ 0.00981122
-0.19%

+1.81%

-8.14%

-8.14%

Efinity (EFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.139671. Tijekom protekla 24 sata, EFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.130636 i najviše cijene $ 0.142684, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFI je $ 3.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00981122.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +1.81% u posljednjih 24 sata i -8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Efinity (EFI)

$ 12.14M
--
$ 279.37M
86.92M
2,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Efinity je $ 12.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EFI je 86.92M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 279.37M.

Efinity (EFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Efinity u USD iznosila je $ +0.0024875.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Efinity u USD iznosila je $ -0.0554642898.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Efinity u USD iznosila je $ +1.2626324883.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Efinity u USD iznosila je $ -0.33580617984612475.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0024875+1.81%
30 dana$ -0.0554642898-39.71%
60 dana$ +1.2626324883+904.00%
90 dana$ -0.33580617984612475-70.62%

Što je Efinity (EFI)

Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform. Efinity is the world’s cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences. Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today. Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity’s transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS. Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets. Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance. Efinity Token (EFI), Efinity’s deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network. Efinity’s network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain. Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem

Resurs Efinity (EFI)

Službena web-stranica

Efinity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Efinity (EFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Efinity (EFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Efinity.

Provjerite Efinity predviđanje cijene sada!

EFI u lokalnim valutama

Efinity (EFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Efinity (EFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Efinity (EFI)

Koliko Efinity (EFI) vrijedi danas?
Cijena EFI uživo u USD je 0.139671 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EFI u USD?
Trenutačna cijena EFI u USD je $ 0.139671. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Efinity?
Tržišna kapitalizacija za EFI je $ 12.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EFI?
Količina u optjecaju za EFI je 86.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EFI?
EFI je postigao ATH cijenu od 3.15 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EFI?
EFI je vidio ATL cijenu od 0.00981122 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EFI?
24-satni obujam trgovanja za EFI je -- USD.
Hoće li EFI još narasti ove godine?
EFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
