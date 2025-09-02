Efinity (EFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.130636 24-satna najviša cijena $ 0.142684 Najviša cijena ikada $ 3.15 Najniža cijena $ 0.00981122 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) +1.81% Promjena cijene (7D) -8.14%

Efinity (EFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.139671. Tijekom protekla 24 sata, EFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.130636 i najviše cijene $ 0.142684, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFI je $ 3.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00981122.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +1.81% u posljednjih 24 sata i -8.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Efinity (EFI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 279.37M Količina u optjecaju 86.92M Ukupna količina 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Efinity je $ 12.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EFI je 86.92M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 279.37M.