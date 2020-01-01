EBERT (EBERT) Tokenomika
EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain
EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem.
Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth.
At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations.
EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise.
With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.
EBERT (EBERT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EBERT (EBERT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
EBERT (EBERT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike EBERT (EBERT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj EBERT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja EBERT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku EBERT tokena, istražite EBERT cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.