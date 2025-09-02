E4C (E4C) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00369666 $ 0.00369666 $ 0.00369666 24-satna najniža cijena $ 0.003918 $ 0.003918 $ 0.003918 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00369666$ 0.00369666 $ 0.00369666 24-satna najviša cijena $ 0.003918$ 0.003918 $ 0.003918 Najviša cijena ikada $ 0.137584$ 0.137584 $ 0.137584 Najniža cijena $ 0.00344902$ 0.00344902 $ 0.00344902 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -2.04% Promjena cijene (7D) +7.60% Promjena cijene (7D) +7.60%

E4C (E4C) cijena u stvarnom vremenu je $0.00378718. Tijekom protekla 24 sata, E4Ctrgovalo je između najniže cijene $ 0.00369666 i najviše cijene $ 0.003918, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena E4C je $ 0.137584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00344902.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, E4C se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i +7.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu E4C (E4C)

Tržišna kapitalizacija $ 485.65K$ 485.65K $ 485.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Količina u optjecaju 128.24M 128.24M 128.24M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija E4C je $ 485.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju E4C je 128.24M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.79M.