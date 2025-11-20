Dvision Network Cijena danas

Trenutačna cijena Dvision Network (DVI) danas je $ 0.00236568, s promjenom od 0.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DVI u USD je $ 0.00236568 po DVI.

Dvision Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 583,778, s količinom u optjecaju od 246.77M DVI. Tijekom posljednja 24 sata, DVI trgovao je između $ 0.00224334 (niska) i $ 0.00255946 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.05, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00224334.

U kratkoročnim performansama, DVI se kretao +1.56% u posljednjem satu i -23.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dvision Network (DVI)

Tržišna kapitalizacija $ 583.78K$ 583.78K $ 583.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Količina u optjecaju 246.77M 246.77M 246.77M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

