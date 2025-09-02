Više o $DRIP

DRIP Logotip

DRIP Cijena ($DRIP)

Neuvršten

1 $DRIP u USD cijena uživo:

$0.01340506
$0.01340506
-5.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DRIP ($DRIP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:48:41 (UTC+8)

DRIP ($DRIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00300284
$ 0.00300284
24-satna najniža cijena
$ 0.01422512
$ 0.01422512
24-satna najviša cijena

$ 0.00300284
$ 0.00300284

$ 0.01422512
$ 0.01422512

$ 0.309212
$ 0.309212

$ 0.00300284
$ 0.00300284

-0.27%

-5.05%

-18.02%

-18.02%

DRIP ($DRIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01340727. Tijekom protekla 24 sata, $DRIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00300284 i najviše cijene $ 0.01422512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DRIP je $ 0.309212, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00300284.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DRIP se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -5.05% u posljednjih 24 sata i -18.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DRIP ($DRIP)

$ 892.01K
$ 892.01K

--
--

$ 892.01K
$ 892.01K

66.54M
66.54M

66,542,523.180364534
66,542,523.180364534

Trenutačna tržišna kapitalizacija DRIP je $ 892.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DRIP je 66.54M, s ukupnom količinom od 66542523.180364534. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 892.01K.

DRIP ($DRIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DRIP u USD iznosila je $ -0.00071354362859243.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DRIP u USD iznosila je $ -0.0047745178.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DRIP u USD iznosila je $ +0.0160568294.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DRIP u USD iznosila je $ +0.005319705014789194.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00071354362859243-5.05%
30 dana$ -0.0047745178-35.61%
60 dana$ +0.0160568294+119.76%
90 dana$ +0.005319705014789194+65.78%

Što je DRIP ($DRIP)

Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.

Resurs DRIP ($DRIP)

Službena web-stranica

DRIP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DRIP ($DRIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DRIP ($DRIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DRIP.

Provjerite DRIP predviđanje cijene sada!

$DRIP u lokalnim valutama

DRIP ($DRIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DRIP ($DRIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $DRIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DRIP ($DRIP)

Koliko DRIP ($DRIP) vrijedi danas?
Cijena $DRIP uživo u USD je 0.01340727 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $DRIP u USD?
Trenutačna cijena $DRIP u USD je $ 0.01340727. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DRIP?
Tržišna kapitalizacija za $DRIP je $ 892.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $DRIP?
Količina u optjecaju za $DRIP je 66.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $DRIP?
$DRIP je postigao ATH cijenu od 0.309212 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $DRIP?
$DRIP je vidio ATL cijenu od 0.00300284 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $DRIP?
24-satni obujam trgovanja za $DRIP je -- USD.
Hoće li $DRIP još narasti ove godine?
$DRIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $DRIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
