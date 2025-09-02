DRIP ($DRIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00300284 $ 0.00300284 $ 0.00300284 24-satna najniža cijena $ 0.01422512 $ 0.01422512 $ 0.01422512 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00300284$ 0.00300284 $ 0.00300284 24-satna najviša cijena $ 0.01422512$ 0.01422512 $ 0.01422512 Najviša cijena ikada $ 0.309212$ 0.309212 $ 0.309212 Najniža cijena $ 0.00300284$ 0.00300284 $ 0.00300284 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -5.05% Promjena cijene (7D) -18.02% Promjena cijene (7D) -18.02%

DRIP ($DRIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01340727. Tijekom protekla 24 sata, $DRIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00300284 i najviše cijene $ 0.01422512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DRIP je $ 0.309212, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00300284.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DRIP se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -5.05% u posljednjih 24 sata i -18.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DRIP ($DRIP)

Tržišna kapitalizacija $ 892.01K$ 892.01K $ 892.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 892.01K$ 892.01K $ 892.01K Količina u optjecaju 66.54M 66.54M 66.54M Ukupna količina 66,542,523.180364534 66,542,523.180364534 66,542,523.180364534

Trenutačna tržišna kapitalizacija DRIP je $ 892.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DRIP je 66.54M, s ukupnom količinom od 66542523.180364534. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 892.01K.