DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. Službena web stranica: https://dos.network/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/ak3rdft

DOS Network (DOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DOS Network (DOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.20K $ 41.20K $ 41.20K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 132.04M $ 132.04M $ 132.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 312.06K $ 312.06K $ 312.06K Povijesni maksimum: $ 0.388179 $ 0.388179 $ 0.388179 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00031206 $ 0.00031206 $ 0.00031206 Saznajte više o cijeni DOS Network (DOS)

DOS Network (DOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DOS Network (DOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOS tokena, istražite DOS cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide DOS? Naša DOS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

