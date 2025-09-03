DOS Network (DOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.388179$ 0.388179 $ 0.388179 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +32.52% Promjena cijene (7D) +32.52%

DOS Network (DOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOS je $ 0.388179, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +32.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOS Network (DOS)

Tržišna kapitalizacija $ 41.20K$ 41.20K $ 41.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 312.06K$ 312.06K $ 312.06K Količina u optjecaju 132.04M 132.04M 132.04M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOS Network je $ 41.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOS je 132.04M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312.06K.