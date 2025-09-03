Doogle (DOOGLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01489847$ 0.01489847 $ 0.01489847 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +2.49% Promjena cijene (7D) +8.56% Promjena cijene (7D) +8.56%

Doogle (DOOGLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOOGLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOOGLE je $ 0.01489847, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOOGLE se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +2.49% u posljednjih 24 sata i +8.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Doogle (DOOGLE)

Tržišna kapitalizacija $ 29.52K$ 29.52K $ 29.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.52K$ 29.52K $ 29.52K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Doogle je $ 29.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOOGLE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.52K.