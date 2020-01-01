DocuSol (DOCUSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DocuSol (DOCUSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DocuSol (DOCUSOL) Informacije A project that allows users to upload, share, and sign documents securely utilizing the blockchain. We store the file hash in a memo in a transaction and allows for immutable and transparent verification of the integrity of the signed document. We want to bridge blockchain web3 with businesses and consumers in web2. We want to take this process and package it into an API service for businesses or even an in-house solution so that documents will no longer have to leave the company premises and they can send it to just the intended recipients. Službena web stranica: https://docusol.app/ Kupi DOCUSOL odmah!

DocuSol (DOCUSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DocuSol (DOCUSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.50K $ 16.50K $ 16.50K Ukupna količina: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Količina u optjecaju: $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.63K $ 16.63K $ 16.63K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DocuSol (DOCUSOL)

DocuSol (DOCUSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DocuSol (DOCUSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOCUSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOCUSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOCUSOL tokena, istražite DOCUSOL cijenu tokena uživo!

