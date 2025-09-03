Dobi (DOBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00121165$ 0.00121165 $ 0.00121165 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.71% Promjena cijene (1D) -1.64% Promjena cijene (7D) -38.65% Promjena cijene (7D) -38.65%

Dobi (DOBI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DOBItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOBI je $ 0.00121165, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOBI se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -38.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dobi (DOBI)

Tržišna kapitalizacija $ 359.22K$ 359.22K $ 359.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 359.22K$ 359.22K $ 359.22K Količina u optjecaju 889.44M 889.44M 889.44M Ukupna količina 889,439,741.7434958 889,439,741.7434958 889,439,741.7434958

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dobi je $ 359.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOBI je 889.44M, s ukupnom količinom od 889439741.7434958. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 359.22K.