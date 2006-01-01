Dobi (DOBI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dobi (DOBI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dobi (DOBI) Informacije Dobi, an AI agent in the Dobprotocol ecosystem, manages Decentralized Autonomous Machines (DAMs) like EV chargers or vending machines. It validates off-chain data for oracle use, ensures IoT asset reliability, and oversees wallets for maintenance and upgrades, enabling seamless autonomous operations Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/13315 Kupi DOBI odmah!

Dobi (DOBI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dobi (DOBI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 277.15K $ 277.15K $ 277.15K Ukupna količina: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M Količina u optjecaju: $ 889.44M $ 889.44M $ 889.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 277.15K $ 277.15K $ 277.15K Povijesni maksimum: $ 0.00121165 $ 0.00121165 $ 0.00121165 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0003116 $ 0.0003116 $ 0.0003116 Saznajte više o cijeni Dobi (DOBI)

Dobi (DOBI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dobi (DOBI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOBI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOBI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOBI tokena, istražite DOBI cijenu tokena uživo!

