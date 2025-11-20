DickStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena DickStrategy (DICKSTR) danas je $ 0.00060561, s promjenom od 1.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DICKSTR u USD je $ 0.00060561 po DICKSTR.

DickStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 563,943, s količinom u optjecaju od 931.19M DICKSTR. Tijekom posljednja 24 sata, DICKSTR trgovao je između $ 0.00057258 (niska) i $ 0.00061925 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01084287, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00057258.

U kratkoročnim performansama, DICKSTR se kretao +0.99% u posljednjem satu i -21.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DickStrategy (DICKSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 563.94K$ 563.94K $ 563.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 563.94K$ 563.94K $ 563.94K Količina u optjecaju 931.19M 931.19M 931.19M Ukupna količina 931,194,729.160664 931,194,729.160664 931,194,729.160664

Trenutačna tržišna kapitalizacija DickStrategy je $ 563.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DICKSTR je 931.19M, s ukupnom količinom od 931194729.160664. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 563.94K.