dForce USD (USX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.986613 $ 0.986613 $ 0.986613 24-satna najniža cijena $ 0.988015 $ 0.988015 $ 0.988015 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.986613$ 0.986613 $ 0.986613 24-satna najviša cijena $ 0.988015$ 0.988015 $ 0.988015 Najviša cijena ikada $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Najniža cijena $ 0.331253$ 0.331253 $ 0.331253 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) -0.07% Promjena cijene (7D) -0.07%

dForce USD (USX) cijena u stvarnom vremenu je $0.987673. Tijekom protekla 24 sata, USXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.986613 i najviše cijene $ 0.988015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USX je $ 2.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.331253.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USX se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dForce USD (USX)

Tržišna kapitalizacija $ 15.26M$ 15.26M $ 15.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.92M$ 132.92M $ 132.92M Količina u optjecaju 15.45M 15.45M 15.45M Ukupna količina 134,571,773.1095259 134,571,773.1095259 134,571,773.1095259

Trenutačna tržišna kapitalizacija dForce USD je $ 15.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USX je 15.45M, s ukupnom količinom od 134571773.1095259. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.92M.