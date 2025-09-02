DexKit (KIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.426341 24-satna najviša cijena $ 0.445248 Najviša cijena ikada $ 9.79 Najniža cijena $ 0.153656 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +0.29% Promjena cijene (7D) -0.08%

DexKit (KIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.442119. Tijekom protekla 24 sata, KITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.426341 i najviše cijene $ 0.445248, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIT je $ 9.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.153656.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIT se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.29% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DexKit (KIT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.42M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.42M Količina u optjecaju 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DexKit je $ 4.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIT je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.42M.