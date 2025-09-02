Devin (DEVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0.00130571
24-satna najniža cijena $ 0.00130571
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.02094181
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.72%
Promjena cijene (1D) -65.57%
Promjena cijene (7D) -65.17%

Devin (DEVIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00130571, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEVIN je $ 0.02094181, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEVIN se promijenio za -0.72% u posljednjih sat vremena, -65.57% u posljednjih 24 sata i -65.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Devin (DEVIN)

Tržišna kapitalizacija $ 442.45K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 442.45K
Količina u optjecaju 1000.00M
Ukupna količina 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Devin je $ 442.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEVIN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 442.45K.