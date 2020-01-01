Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Deployyyyer (DEPLOY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Deployyyyer (DEPLOY) Informacije Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts. Službena web stranica: https://info.deployyyyer.io/ Bijela knjiga: https://docs.deployyyyer.io/ Kupi DEPLOY odmah!

Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Deployyyyer (DEPLOY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 209.92K $ 209.92K $ 209.92K Ukupna količina: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M Količina u optjecaju: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 209.92K $ 209.92K $ 209.92K Povijesni maksimum: $ 0.0045899 $ 0.0045899 $ 0.0045899 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00021246 $ 0.00021246 $ 0.00021246 Saznajte više o cijeni Deployyyyer (DEPLOY)

Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Deployyyyer (DEPLOY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEPLOY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEPLOY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEPLOY tokena, istražite DEPLOY cijenu tokena uživo!

DEPLOY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEPLOY? Naša DEPLOY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEPLOY predviđanje cijene tokena odmah!

