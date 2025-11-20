Deploy Cijena danas

Trenutačna cijena Deploy (DEPLOY) danas je $ 0.00008942, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEPLOY u USD je $ 0.00008942 po DEPLOY.

Deploy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,942.37, s količinom u optjecaju od 100.00M DEPLOY. Tijekom posljednja 24 sata, DEPLOY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00521804, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007221.

U kratkoročnim performansama, DEPLOY se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Deploy (DEPLOY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deploy je $ 8.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEPLOY je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.94K.