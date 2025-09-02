DeFive (FIVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00122313 $ 0.00122313 $ 0.00122313 24-satna najniža cijena $ 0.00132687 $ 0.00132687 $ 0.00132687 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00122313$ 0.00122313 $ 0.00122313 24-satna najviša cijena $ 0.00132687$ 0.00132687 $ 0.00132687 Najviša cijena ikada $ 0.01038358$ 0.01038358 $ 0.01038358 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -3.74% Promjena cijene (7D) -8.67% Promjena cijene (7D) -8.67%

DeFive (FIVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012732. Tijekom protekla 24 sata, FIVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00122313 i najviše cijene $ 0.00132687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIVE je $ 0.01038358, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIVE se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -3.74% u posljednjih 24 sata i -8.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFive (FIVE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Količina u optjecaju 1.13B 1.13B 1.13B Ukupna količina 1,605,982,929.557519 1,605,982,929.557519 1,605,982,929.557519

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFive je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIVE je 1.13B, s ukupnom količinom od 1605982929.557519. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.05M.