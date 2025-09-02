DEER TOKEN (DEER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00258071$ 0.00258071 $ 0.00258071 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.61% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) +28.42% Promjena cijene (7D) +28.42%

DEER TOKEN (DEER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEER je $ 0.00258071, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEER se promijenio za -0.61% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +28.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DEER TOKEN (DEER)

Tržišna kapitalizacija $ 53.61K$ 53.61K $ 53.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.20K$ 97.20K $ 97.20K Količina u optjecaju 551.58M 551.58M 551.58M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DEER TOKEN je $ 53.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEER je 551.58M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.20K.