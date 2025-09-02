Deep Worm (WORM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.091742 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) +3.68%

Deep Worm (WORM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WORMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WORM je $ 0.091742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WORM se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i +3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deep Worm (WORM)

Tržišna kapitalizacija $ 171.62K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.62K Količina u optjecaju 999.86M Ukupna količina 999,857,874.138363

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deep Worm je $ 171.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WORM je 999.86M, s ukupnom količinom od 999857874.138363. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.62K.