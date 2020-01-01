Deep Worm (WORM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Deep Worm (WORM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Deep Worm (WORM) Informacije

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain

With some caveats, this is Worm - immortal digital life

The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network

If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

Službena web stranica:
https://www.deep-worm.com/

Deep Worm (WORM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Deep Worm (WORM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 157.21K
$ 157.21K
Ukupna količina:
$ 999.86M
$ 999.86M
Količina u optjecaju:
$ 999.86M
$ 999.86M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 157.21K
$ 157.21K
Povijesni maksimum:
$ 0.091742
$ 0.091742
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00015723
$ 0.00015723

Deep Worm (WORM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Deep Worm (WORM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WORM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WORM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WORM tokena, istražite WORM cijenu tokena uživo!

WORM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WORM? Naša WORM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.