Deep Worm (WORM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Deep Worm (WORM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Deep Worm (WORM) Informacije Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Službena web stranica: https://www.deep-worm.com/ Kupi WORM odmah!

Deep Worm (WORM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Deep Worm (WORM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 157.21K $ 157.21K $ 157.21K Ukupna količina: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Količina u optjecaju: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 157.21K $ 157.21K $ 157.21K Povijesni maksimum: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015723 $ 0.00015723 $ 0.00015723 Saznajte više o cijeni Deep Worm (WORM)

Deep Worm (WORM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Deep Worm (WORM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WORM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WORM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WORM tokena, istražite WORM cijenu tokena uživo!

