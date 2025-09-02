Više o DIO

Decimated Logotip

Decimated Cijena (DIO)

Neuvršten

1 DIO u USD cijena uživo:

$0.00282588
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Decimated (DIO)
Decimated (DIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00269378
24-satna najniža cijena
$ 0.0029722
24-satna najviša cijena

$ 0.00269378
$ 0.0029722
$ 0.58793
$ 0
+0.62%

+0.21%

-5.01%

-5.01%

Decimated (DIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00282758. Tijekom protekla 24 sata, DIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00269378 i najviše cijene $ 0.0029722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIO je $ 0.58793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIO se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decimated (DIO)

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

543.26M
543.26M 543.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decimated je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIO je 543.26M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.83M.

Decimated (DIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Decimated u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Decimated u USD iznosila je $ -0.0001811525.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Decimated u USD iznosila je $ +0.0003920352.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Decimated u USD iznosila je $ -0.0005582591162326904.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.21%
30 dana$ -0.0001811525-6.40%
60 dana$ +0.0003920352+13.86%
90 dana$ -0.0005582591162326904-16.48%

Što je Decimated (DIO)

Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

Resurs Decimated (DIO)

Službena web-stranica

Decimated Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Decimated (DIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Decimated (DIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Decimated.

Provjerite Decimated predviđanje cijene sada!

DIO u lokalnim valutama

Decimated (DIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Decimated (DIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Decimated (DIO)

Koliko Decimated (DIO) vrijedi danas?
Cijena DIO uživo u USD je 0.00282758 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DIO u USD?
Trenutačna cijena DIO u USD je $ 0.00282758. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Decimated?
Tržišna kapitalizacija za DIO je $ 1.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DIO?
Količina u optjecaju za DIO je 543.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DIO?
DIO je postigao ATH cijenu od 0.58793 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DIO?
DIO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DIO?
24-satni obujam trgovanja za DIO je -- USD.
Hoće li DIO još narasti ove godine?
DIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.