Decimated (DIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00269378 24-satna najniža cijena $ 0.0029722 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.58793 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) -5.01%

Decimated (DIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00282758. Tijekom protekla 24 sata, DIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00269378 i najviše cijene $ 0.0029722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIO je $ 0.58793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIO se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decimated (DIO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.83M Količina u optjecaju 543.26M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decimated je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIO je 543.26M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.83M.