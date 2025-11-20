Dechat Cijena danas

Trenutačna cijena Dechat (DECHAT) danas je $ 0.00298237, s promjenom od 14.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DECHAT u USD je $ 0.00298237 po DECHAT.

Dechat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,047.12, s količinom u optjecaju od 3.70M DECHAT. Tijekom posljednja 24 sata, DECHAT trgovao je između $ 0.00247926 (niska) i $ 0.00300047 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 8.15, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00150656.

U kratkoročnim performansama, DECHAT se kretao +0.05% u posljednjem satu i -19.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dechat (DECHAT)

Tržišna kapitalizacija $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.60K$ 74.60K $ 74.60K Količina u optjecaju 3.70M 3.70M 3.70M Ukupna količina 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dechat je $ 11.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DECHAT je 3.70M, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.60K.