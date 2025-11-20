Decentral Mining Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Decentral Mining Protocol (DMP) danas je $ 0.00001506, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DMP u USD je $ 0.00001506 po DMP.

Decentral Mining Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,060.29, s količinom u optjecaju od 1.00B DMP. Tijekom posljednja 24 sata, DMP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00156132, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000148.

U kratkoročnim performansama, DMP se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Decentral Mining Protocol (DMP)

Tržišna kapitalizacija $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentral Mining Protocol je $ 15.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.06K.