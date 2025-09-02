Više o DATA

Databot Logotip

Databot Cijena (DATA)

Neuvršten

1 DATA u USD cijena uživo:

$0.00103392
$0.00103392
-8.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Databot (DATA)
Databot (DATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00113981
$ 0.00113981
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0.00113981
$ 0.00113981

$ 0.00290556
$ 0.00290556

$ 0
$ 0

-0.12%

-8.63%

-7.90%

-7.90%

Databot (DATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103392. Tijekom protekla 24 sata, DATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00113981, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATA je $ 0.00290556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATA se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -8.63% u posljednjih 24 sata i -7.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Databot (DATA)

$ 925.70K
$ 925.70K

--
--

$ 1.03M
$ 1.03M

895.40M
895.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Databot je $ 925.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DATA je 895.40M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.

Databot (DATA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Databot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Databot u USD iznosila je $ +0.0002572388.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Databot u USD iznosila je $ -0.0000785157.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Databot u USD iznosila je $ -0.0015335272506440693.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.63%
30 dana$ +0.0002572388+24.88%
60 dana$ -0.0000785157-7.59%
90 dana$ -0.0015335272506440693-59.72%

Što je Databot (DATA)

What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What’s next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Databot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Databot (DATA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Databot (DATA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Databot.

Provjerite Databot predviđanje cijene sada!

DATA u lokalnim valutama

Databot (DATA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Databot (DATA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DATA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Databot (DATA)

Koliko Databot (DATA) vrijedi danas?
Cijena DATA uživo u USD je 0.00103392 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DATA u USD?
Trenutačna cijena DATA u USD je $ 0.00103392. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Databot?
Tržišna kapitalizacija za DATA je $ 925.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DATA?
Količina u optjecaju za DATA je 895.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DATA?
DATA je postigao ATH cijenu od 0.00290556 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DATA?
DATA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DATA?
24-satni obujam trgovanja za DATA je -- USD.
Hoće li DATA još narasti ove godine?
DATA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DATA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Databot (DATA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

