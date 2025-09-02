Databot (DATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00113981 $ 0.00113981 $ 0.00113981 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00113981$ 0.00113981 $ 0.00113981 Najviša cijena ikada $ 0.00290556$ 0.00290556 $ 0.00290556 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -8.63% Promjena cijene (7D) -7.90% Promjena cijene (7D) -7.90%

Databot (DATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103392. Tijekom protekla 24 sata, DATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00113981, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATA je $ 0.00290556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATA se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -8.63% u posljednjih 24 sata i -7.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Databot (DATA)

Tržišna kapitalizacija $ 925.70K$ 925.70K $ 925.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Količina u optjecaju 895.40M 895.40M 895.40M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Databot je $ 925.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DATA je 895.40M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.