Dafi Protocol (DAFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.207531$ 0.207531 $ 0.207531 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.92% Promjena cijene (1D) +3.88% Promjena cijene (7D) -3.63% Promjena cijene (7D) -3.63%

Dafi Protocol (DAFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAFI je $ 0.207531, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAFI se promijenio za +3.92% u posljednjih sat vremena, +3.88% u posljednjih 24 sata i -3.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dafi Protocol (DAFI)

Tržišna kapitalizacija $ 256.32K$ 256.32K $ 256.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Količina u optjecaju 565.33M 565.33M 565.33M Ukupna količina 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dafi Protocol je $ 256.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAFI je 565.33M, s ukupnom količinom od 2250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.