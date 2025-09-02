Cuminu (CUMINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00337409$ 0.00337409 $ 0.00337409 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.85% Promjena cijene (7D) -8.12% Promjena cijene (7D) -8.12%

Cuminu (CUMINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CUMINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUMINU je $ 0.00337409, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUMINU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.85% u posljednjih 24 sata i -8.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cuminu (CUMINU)

Tržišna kapitalizacija $ 164.09K$ 164.09K $ 164.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.09K$ 164.09K $ 164.09K Količina u optjecaju 9.74B 9.74B 9.74B Ukupna količina 9,742,684,239.001 9,742,684,239.001 9,742,684,239.001

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cuminu je $ 164.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUMINU je 9.74B, s ukupnom količinom od 9742684239.001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.09K.