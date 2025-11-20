CTOC Cijena danas

Trenutačna cijena CTOC (CTOC) danas je $ 0.03171608, s promjenom od 0.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CTOC u USD je $ 0.03171608 po CTOC.

CTOC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,925,554, s količinom u optjecaju od 60.50M CTOC. Tijekom posljednja 24 sata, CTOC trgovao je između $ 0.03160133 (niska) i $ 0.03187738 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.154429, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00791853.

U kratkoročnim performansama, CTOC se kretao +0.04% u posljednjem satu i -0.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CTOC (CTOC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 159.15M$ 159.15M $ 159.15M Količina u optjecaju 60.50M 60.50M 60.50M Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

